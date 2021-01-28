Силовики составили больше 170 протоколов на родителей участников митинга

https://static.news.ru/photo/7f12c7a8-6178-11eb-bf08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур составили 173 протокола на родителей, чьи дети, по их данным, принимали участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального 23 января, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Да, действительно, 173 протокола в отношении родителей, чьи дети приняли участи в акции, составлены, — сказала она.

Правозащитница отметила, что к ней пока никто из родителей не обращался. При этом она следит за ситуацией и готова оказать им помощь при необходимости, передаёт ТАСС.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва рассказала, что сотрудники столичных правоохранительных органов очень долго держали в отделах полиции несовершеннолетних, задержанных на акциях. Она добавила, что средний возраст задержанных подростков — 15 лет.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.