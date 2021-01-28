Силовики просят арестовать тиктокера, пинавшего машину ФСБ 23 января

https://static.news.ru/photo/ace1e2de-617f-11eb-9cba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет запросил арестовать TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy), которого обвиняют в том, что он пинал машину ФСБ на акции в поддержку политика Алексея Навального.

В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича <...> до 23 марта, — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Юноше вменяют преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и повреждении имущества, передаёт РИА Новости.

Накануне Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой блогер признал вину и извинился перед госслужащими и полицейскими. Позднее его в изоляторе временного содержания посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Он рассказал ей, что предыдущие две ночи спал «на стуле в СК» и его постоянно допрашивали.

Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось. Он содержится в камере с человеком, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы и обвиняемым сейчас в тяжком преступлении по ст. 161 (грабёж. — NEWS.ru), — написала она в Telegram.

Правозащитница отметила, что такие условия содержания молодого человека 2002 года рождения противоречит закону о содержании под стражей и представители ОНК потребовали расселить блогера и ранее судимого подозреваемого.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали несколько тысяч участников несогласованных митингов. В их числе есть несовершеннолетние.

Как писал NEWS.ru, Лакеев был задержан в так называемом TikTok-хаусе — доме, где проживают сразу несколько стримеров. Сотрудники правоохранительных органов проверяют ещё 12 человек на причастность к атаке на машину ФСБ. Подозреваемые также являются завсегдатаями TikTok.