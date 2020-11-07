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Силовики отпустили задержанного в Москве помощника депутата от ЛДПР

18:51, 07 ноября 2020 12
Василий Власов Василий Власов Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Помощника депутата от ЛДПР Василия Власова и активиста партии, задержанного накануне полицией, отпустили после составления протокола об административном правонарушении.

Составили протоколы на них. Они их не подписали. Через три часа их отпустили, — сообщил РИА Новости парламентарий.

Как писал ранее NEWS.ru, сотрудники полиции задержали 7 ноября помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР в ходе встречи парламентария с избирателями в центре Москвы. Беседа с гражданами была приурочена к годовщине революции 1917 года и проходила рядом с памятником Карлу Марксу. Силовики просили депутата остановить мероприятие, ссылаясь на нарушение ФЗ о митингах. Власов парировал, что в соответствии с законом о статусе депутата он имеет право встречаться с избирателями в уведомительном порядке. Правоохранители сперва проверили удостоверения личности участников беседы, а затем произвели задержание помощника парламентария и партийного активиста.

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