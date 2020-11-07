Силовики отпустили задержанного в Москве помощника депутата от ЛДПР

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Оскорбляющие чувства верующих карикатуры являются не выражением свободы слова, а проявлением религиозной нетерпимости, поэтому их публикацию и распространение следовало бы запретить, как и оскорбительные изображения основателей любых религий. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Оскорблять чувства верующих недопустимо. Подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. Надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как...