Силовики не обращались к «Эху Москвы» по делу о словах Навального в эфире

https://static.news.ru/photo/2de8f924-33c9-11eb-b827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители силовых структур не обращались к радиостанции «Эхо Москвы» в ходе проверки высказываний политика Алексея Навального, которые прозвучали в эфире станции, заявил её главный редактор Алексей Венедиктов.

Он отметил, что программа состоялась 27 апреля, но с тех пор к руководству станции никто не обращался, передаёт РИА Новости.

Это был прямой эфир в программе «Утренний разворот» 27 апреля 2020 года. К нам никто с 27 апреля не обращался, — подчеркнул он.

В своём Telegram он написал , что не увидел экстремизма в словах оппозиционера. Однако он отметил, что студента Егора Жукова по той же статье осудили и за меньшее.

Задача — напугать, чтобы [Навальный] не вернулся в Россию (из Германии, где он проходит лечение после отравления. — NEWS.ru). Чего уж тут, — добавил журналист.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проводят проверку после выступления Навального на «Эхе Москвы». Программа «Разворот» с его участием вышла в эфир 27 апреля. Как писал NEWS.ru, в ней политик представил свою программу под названием «5 шагов для России», в которой речь шла об антикризисном плане, предусматривающем поддержку для населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

Следствие считает, что в своих высказываниях политик призывал к насильственному изменению конституционного строя в России.

Сам Навальный написал в своём блоге, что ему «плевать на угрозы» силовиков, которые «стоят на страже сундуков с деньгами» власти. Политик также считает, что его пытаются напугать, чтобы он не возвращался на территорию России.