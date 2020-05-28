Сильный ветер и град ожидают москвичей 29 мая

https://static.news.ru/photo/9e2cd6ea-a0cd-11ea-b394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 29 мая, в Москве ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и град. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

29 мая с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах — гроза и град, — передаёт слова собеседника РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 1 июня 2020 года в европейскую часть России придёт похолодание на 8–9 градусов. Это связано с тем, что на среднем уровне тропосферы располагается гребень высокого давления, холодный воздух будет опускаться на европейскую часть страны по восточной периферии.

Как писал NEWS.ru, небольшие осадки и лёгкий ветер ожидаются в столице 28 мая. Температура при этом будет в пределах климатической нормы или чуть ближе к средним показателям начала июня: 21–23 градуса тепла в Москве и от плюс 18 по области.