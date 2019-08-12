https://static.news.ru/photo/e2379c38-bd8b-11e9-87aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики прогнозируют, что вечером 13 августа в Москве может выпасть около 13% месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на протяжении дня погода будет тёплой и солнечной, а вечером начнется ливень, причём выпасть может от пяти до десяти миллиметров осадков при месячной норме в 77 миллиметров, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, холодная погода в последние три недели заставила жителей Москвы и Петербурга потратиться на свитеры и дождевики. В столице рост продаж защитных накидок от осадков вырос на 700%.