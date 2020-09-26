Штурман Ан-26 за минуты до крушения переписывался с дочкой

https://static.news.ru/photo/5d83a8ae-0189-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Погибший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области штурман Алексей Остапенко за несколько минут до катастрофы общался со своей маленькой дочерью и писал ей сообщения. Об этом рассказала вдова Елена Остапенко.

Ребёнок мне сказал: „Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил“. И она достаёт телефон, и я вижу эту переписку, — поделилась супруга погибшего с ТСН.

Елене при этом показалось, что дочка что-то предчувствовала, и она добавила, что её муж «жил самолётами».

Это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, [кроме] как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолётов, — призналась вдова.

Ан-26 упал недалеко от города Чугуев в Харьковской области во время учебного полёта 25 сентября. На борту военно-транспортного самолёта находились 27 человек, 7 членов экипажа и 20 курсантов. При этом одного курсанта к полётам не допустили. Согласно официальным данным, жертвами авиакатастрофы стали 26 человек. Одному курсанту удалось выжить благодаря тому, что он выпрыгнул из самолёта перед столкновением с землёй. Сейчас молодой человек находится в больнице с травмами средней тяжести.

Как писал NEWS.ru, на Украине приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26.