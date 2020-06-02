Штрафы за утечку персональных данных вырастут до полумиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/13fc061a-a53e-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/imago stock&people/Global Look Press

Штрафы за утечку персональных данных предлагается поднять с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Так законодатель пытается предотвратить продажу личных данных в Сети.

Соответствующая поправка разрабатывается в новой редакции КоАП. Для ИП такой штраф составит до 300 тыс. рублей, пишет «Коммерсант». Частные лица заплатят до 20 тыс. рублей. Над проектом закона работает Минюст, такую же работу проводят в Госдуме.

Авторы инициативы считают, что ужесточение штрафов необходимо, так как только в прошло году количество утечки личных данных россиян выросло на 40%. А при переходе россиян на удалёнку, попытки кражи персональной информации стали совершаться всё чаще.

Так, порядка 30% подобных инцидентов — это попытки скопировать клиентские базы и передать их, например, через мессенджеры. И только 10% попыток связаны с хакерскими атаками.

Однако предложившие повышение штрафов специалисты заверяют, что в Даркнете стоимость баз намного выше даже новых штрафов. Так что их повышение не удержит от новых «сливов» информации на продажу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России может появиться единый федеральный информационный регистр, содержащий информацию о населении. Информацию смогут использовать нотариусы, государственные и муниципальные органы, физические лица или их законные представители.