Штрафы за утечку персональных данных вырастут до полумиллиона рублей

Штрафы за утечку персональных данных предлагается поднять с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Так законодатель пытается предотвратить продажу личных данных в Сети.
Соответствующая поправка разрабатывается в новой редакции КоАП. Для ИП такой штраф составит до 300 тыс. рублей,
Авторы инициативы считают, что ужесточение штрафов необходимо, так как только в прошло году количество утечки личных данных россиян выросло на 40%. А при переходе россиян на удалёнку, попытки кражи персональной информации стали совершаться всё чаще.
Так, порядка 30% подобных инцидентов — это попытки скопировать клиентские базы и передать их, например, через мессенджеры. И только 10% попыток связаны с хакерскими атаками.
Однако предложившие повышение штрафов специалисты заверяют, что в Даркнете стоимость баз намного выше даже новых штрафов. Так что их повышение не удержит от новых «сливов» информации на продажу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России может появиться единый федеральный информационный регистр, содержащий информацию о населении. Информацию смогут использовать нотариусы, государственные и муниципальные органы, физические лица или их законные представители.
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