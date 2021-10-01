Штрафы за отсутствие масок в России предложили повысить

Россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. В беседе с ТАСС он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Я считаю, что нужно навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. Потому что Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом, — посетовал учёный.

Он обратил внимание, что в Москве ситуация получше, но в любом областном городе масочный режим игнорируется населением. Для этого нужно вести более активную агитацию, а также строже наказывать за нарушения правил.

По словам Исаева, средства индивидуальной защиты доказали свою эффективность ещё в 2020 году в Азии. И единственное правило в этой ситуации заключается в том, что масочный режим должны соблюдать все.

Также учёный призвал вернуть массовые проверки трудовых коллективов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, что позволит находить бессимптомных носителей, которые заражают коллег и даже не знают об этом.

Ранее стало известно, что в Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введут новые коронавирусные ограничения. С 4 октября организациям предписано перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Также ограничивается заполняемость театров, кино и концертных площадок.