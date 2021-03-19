Штрафы для дачников: юрист перечислил новые запреты

Этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры.
Как
Чётко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе на дачных участках. Это означает, что жечь костёр в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду, — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что по правилам пожарной безопасности человек обязан выкопать яму диаметром не менее метра и глубиной до 30 см. До ближайших построек должно быть не меньше 30 метров.
Юрист отметил, что в основном люди владеют участками от четырёх до 12 соток, а значит, соблюсти последний пункт почти нереально. Сжигание опавшей листвы обойдётся дачникам в две тысячи рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до четырёх тысяч рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушений могут использовать квадрокоптеры.
Контроль за дачными участками усилят в России. Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, которые ещё проходят общественное обсуждение. В их число входит наделение председателей СНТ обязанностью контролировать, как и кем используются (или не используются) дачные участки, писал NEWS.ru.