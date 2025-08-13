Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:45

Шторы больше не проблема: лайфхак с носком, о котором молчали хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обычную стирку штор легко превратить в быстрый и безопасный процесс — даже если они с крючками. Чаще всего перед стиркой приходится их снимать, вынимать все крепления, чтобы не поцарапать барабан стиральной машины и не потерять мелкие детали. Но есть способ, при котором этого делать не придётся.

Всё, что нужно — один плотный носок.

  1. Снимите шторы, оставив крючки на месте.
  2. Край полотна с крючками сложите гармошкой и заверните внутрь чистого носка.
  3. Отправьте шторы в стиральную машину. Носок надёжно удержит крючки, защитит барабан и не даст деталям потеряться.

После стирки снимите носок, повесьте шторы сушиться и, при желании, слегка прогладьте. Лучше использовать светлый носок, чтобы он не полинял и не испортил ткань.

С этим лайфхаком шторы можно стирать чаще, не тратя время на долгую подготовку — особенно удобно в летний сезон, когда пыль и пыльца оседают быстрее.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

шторы
ткани
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованы фигуранты дела о махинациях против экс-главы ВС Адыгеи
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.