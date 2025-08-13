Шторы больше не проблема: лайфхак с носком, о котором молчали хозяйки

Обычную стирку штор легко превратить в быстрый и безопасный процесс — даже если они с крючками. Чаще всего перед стиркой приходится их снимать, вынимать все крепления, чтобы не поцарапать барабан стиральной машины и не потерять мелкие детали. Но есть способ, при котором этого делать не придётся.

Всё, что нужно — один плотный носок.

Снимите шторы, оставив крючки на месте. Край полотна с крючками сложите гармошкой и заверните внутрь чистого носка. Отправьте шторы в стиральную машину. Носок надёжно удержит крючки, защитит барабан и не даст деталям потеряться.

После стирки снимите носок, повесьте шторы сушиться и, при желании, слегка прогладьте. Лучше использовать светлый носок, чтобы он не полинял и не испортил ткань.

С этим лайфхаком шторы можно стирать чаще, не тратя время на долгую подготовку — особенно удобно в летний сезон, когда пыль и пыльца оседают быстрее.

