SHOT: бывший эксперт Госдумы покончил с собой SHOT: бывший эксперт комитета Госдумы по безопасности Виталий Квашис совершил самоубийство

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Доктор юридических наук Виталий Квашис

Telegram-канал SHOT сообщил, что доктор юридических наук, 85-летний Виталий Квашис покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. По данным канала, тело мужчины нашли днем 17 июля. SHOT отмечает, что рядом был обнаружен пистолет Макарова. Предварительная экспертиза показала, что к моменту обнаружения тела мужчины с момента его смерти прошло уже 12 часов, передает SHOT.

По сообщению SHOT, Квашис работал экспертом в Совете Европы, в комитете Госдумы по безопасности и в комитетах ООН. Он также трудился консультантом в секретариате председателя Президиума СССР. Помимо того, Квашис являлся членом экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, передает канал.

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