«Просто вызвала себе скорую»: попытку суицида Шуваловой опровергла ее агент Агент Шуваловой опровергла попытку суицида актрисы

Фото: vk.com/id853579

Ольга Шувалова

Российская актриса Ольга Шувалова не пыталась покончить с собой, слухи о попытке суицида раздуты и не стоят выеденного яйца, сообщила «Газете.ru» агент артистки Юлия Назметова. По ее словам, Шувалова сама обратилась к врачам после того, как у нее подскочило давление из-за смены погоды, сейчас телезвезда уже дома.

Девочка просто вызвала себе скорую помощь: давление, погода меняется. Голова закружилась, ребенок маленький в доме. Какое самоубийство, вы что? — сказала агент Шуваловой.

Представитель актрисы призвала «не писать всякую ерунду». Агент заявила, что историю о попытке актрисы свести счеты с жизнью «высосали из пальца» недобросовестные журналисты, которым, вероятно, была нужна сенсация.

Все в порядке. Все хорошо. Они дома с ребенком. Давление прыгнуло, она вызвала скорую, а СМИ раздули как будто пыталась покончить с собой, — заверила Назметова.

17 июля Telegram-канал Baza сообщил, что Шувалову госпитализировали с отравлением в Москве после того, как она пыталась покончить с собой. В публикации канала отмечалось, что причина такого отчаянного шага актрисынеизвестна. При этом в медучреждении сообщили РИА Новости, что Шувалова находилась в больнице в состоянии средней тяжести.

Шувалова получила известность благодаря съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Спецназ». Также она сыграла одну из главных ролей в драме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь».