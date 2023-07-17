Звезда «Улиц разбитых фонарей» пыталась покончить с собой Baza: актриса Ольга Шувалова совершила попытку суицида в Москве

Фото: vk.com/id853579

Ольга Шувалова

Telegram-канал Baza сообщил, что актрису Ольгу Шувалову госпитализировали в Москве, предположительно, после того, как она попыталась покончить с собой. По данным канала, 37-летнюю артистку доставили в больницу с отравлением.

По информации канала, Шувалова сама призналась медикам, что пыталась свести счеты с жизнью. Что подтолкнуло артистку на такой шаг, неизвестно. Сейчас она находится под присмотром врачей. Ее состояние не уточняется.

Ольга Шувалова получила известность благодаря съемкам в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Спецназ». Кроме того, Шувалова сыграла одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Артистку также можно было увидеть в клипе на песню «Девушка по городу» группы Вячеслава Бутусова «Ю-Питер».

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщал о попытке самоубийства экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая впоследствии оказалась в больнице. По данным СМИ, Золотарева покинула должность в начале апреля, перед этим у нее дома прошли обыски из-за подозрений во взятках, незадолго до попытки суицида она просила закрыть уголовное дело.