Don Mash: экс-председатель Ростовского облсуда пыталась покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Don Mash сообщает, что бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева госпитализирована. По информации канала, женщина могла пытаться покончить с собой.

Don Mash пишет, что в начале апреля экс-председатель уволилась, а до этого у нее дома проводились обыски из-за подозрения во взяточничестве. По информации канала, недавно Золотарева просила отменить разрешение на уголовное дело против нее.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ветеран афганской войны, военный летчик-снайпер Сергей Анохин попытался покончить с собой в своей квартире. По информации канала, 65-летний военный был доставлен в больницу с травмами щеки и челюсти, за его жизнь борются врачи. По данным Baza, Анохин недавно расстался со своей возлюбленной.

До этого в Москве покончил с собой бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников. Предсмертной записки пенсионер не оставил, однако характер травм позволил предположить, что бывший прокурор самостоятельно ушел из жизни. Тело Наместникова обнаружила супруга, которая зашла в ванну и увидела мужа уже мертвым.