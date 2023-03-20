Экс-прокурор Московской области Наместников покончил с собой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве покончил с собой бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников, сообщает MK.RU. Предсмертной записки пенсионер не оставил.

Тело Наместникова обнаружила супруга — она зашла в ванну и увидела мужа уже мертвым. Характер травм позволил предположить, что бывший прокурор покончил с собой.

Силовик проработал в органах прокуратуры более 30 лет. Свою карьеру он начал в Псковской области, затем возглавлял силовые ведомства Пермской и Московской областей. Наместников также был руководителем следственного управления прокуратуры РСФСР.

Месяц назад ветерана органов прокуратуры поздравили с 90-летием в его квартире на Пресне.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что начальник иркутской полиции покончил с собой в своем рабочем кабинете. По информации канала, это произошло 19 марта сразу же после селекторного онлайн-совещания с замначальника полиции Главного управления МВД области. По данным Baza, за несколько недель до самоубийства мужчина подал заявление о разводе со своей второй женой, официально их брак должны были расторгнуть 27 марта.