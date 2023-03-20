Baza: начальник полиции Иркутска покончил с собой на рабочем месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что начальник иркутской полиции покончил с собой в своем рабочем кабинете. По информации канала, это произошло 19 марта сразу же после совещания.

Baza сообщает, что перед смертью полковник участвовал в утреннем селекторном онлайн-совещании с замначальника полиции главного управления МВД области, после которого полицейский зашел к себе в кабинет и долго оттуда не выходил.

По информации канала, тишина за закрытой дверью царила не менее шести часов, полковнику поступало множество звонков на служебный и сотовый телефоны, однако трубку он ни разу не поднял, поэтому было принято решение вскрыть замок его кабинета. Войдя в кабинет, полицейские обнаружили труп, сообщает Baza.

Согласно информации канала, в 2019 году полицейский проходил психологическое тестирование, специалисты не выявили никаких факторов риска, однако за несколько недель до самоубийства начальник иркутской полиции подал заявление о разводе со своей второй женой, официально их брак должны были расторгнуть 27 марта.

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