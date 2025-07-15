Шоколадный фадж с фундуком — десерт, который взорвет вкусовые рецепторы

Шоколадный фадж с фундуком — это мягкая, пряная помадка с ярким ореховым вкусом. Легкий в приготовлении десерт, который понравится и детям, и взрослым. Особый акцент — хрустящие крендельки или щепотка морской соли, которые придают интересную текстуру.
Ингредиенты
- Шоколад — 200 г
- Сгущенное молоко — 150 г
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Фундук — 100 г
- Крендельки (по желанию) — 50 г
Приготовление
- Обжарьте фундук на сухой сковороде до появления трещинок на кожуре. Это раскрывает аромат орехов.
- Очистите орехи от кожицы — не обязательно идеально.
- Растопите шоколад со сгущенным молоком на водяной бане, добавьте корицу и перемешайте до однородной массы.
- Вмешайте фундук в шоколадную смесь.
- Подготовьте форму, выложив её пищевой пленкой. По желанию уложите крендельки первым слоем.
- Вылейте шоколадную массу, равномерно распределите. Сверху добавьте ещё крендельков, слегка вдавив их в массу. Если кренделей нет — посыпьте крупной морской солью.
- Охладите фадж в холодильнике минимум несколько часов до застывания.
- Нарежьте на кубики и подавайте.
Этот шоколадный фадж станет идеальным дополнением к чаю или кофе и удивит гостей своей насыщенной текстурой и вкусом.
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