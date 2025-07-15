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15 июля 2025 в 23:00

Шоколадный фадж с фундуком — десерт, который взорвет вкусовые рецепторы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный фадж с фундуком — это мягкая, пряная помадка с ярким ореховым вкусом. Легкий в приготовлении десерт, который понравится и детям, и взрослым. Особый акцент — хрустящие крендельки или щепотка морской соли, которые придают интересную текстуру.

Ингредиенты

  • Шоколад — 200 г
  • Сгущенное молоко — 150 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Фундук — 100 г
  • Крендельки (по желанию) — 50 г

Приготовление

  1. Обжарьте фундук на сухой сковороде до появления трещинок на кожуре. Это раскрывает аромат орехов.
  2. Очистите орехи от кожицы — не обязательно идеально.
  3. Растопите шоколад со сгущенным молоком на водяной бане, добавьте корицу и перемешайте до однородной массы.
  4. Вмешайте фундук в шоколадную смесь.
  5. Подготовьте форму, выложив её пищевой пленкой. По желанию уложите крендельки первым слоем.
  6. Вылейте шоколадную массу, равномерно распределите. Сверху добавьте ещё крендельков, слегка вдавив их в массу. Если кренделей нет — посыпьте крупной морской солью.
  7. Охладите фадж в холодильнике минимум несколько часов до застывания.
  8. Нарежьте на кубики и подавайте.

Этот шоколадный фадж станет идеальным дополнением к чаю или кофе и удивит гостей своей насыщенной текстурой и вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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