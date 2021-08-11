Шойгу исключил увеличение числа призывников

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, сообщает РИА Новости.

Когда меня спрашивают, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет, — отметил министр.

Он выступил перед участниками образовательного форума «Территория смыслов», которым рассказал, что периодически лично проверяет солдатские казармы.

Ушли швабры, ушли тряпки и пришли, на память говорю, 21 тысяча пылесосов для влажной уборки всех казарм. Не знаю, как у вас в университете. Я периодически проверяю, кстати сказать, и у вас тоже эти душевые, пылесосы и прочие вещи, — добавил Шойгу.

Он также подчеркнул, что во всех казармах российской армии есть стиральные машины. По словам Шойгу, военнослужащие были освобождены от несвойственных им дел постепенно.

И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах, — уточнил министр.

Ранее стало известно, что страшнейшей угрозой для России является разложение общества. Об этом заявил Сергей Шойгу на форуме «Территория смыслов». По словам министра, внешние угрозы понятны. В ведомстве понимают, кто и каким оружием угрожает стране, и знают, как этому противостоять, но есть более страшная часть — внутренняя угроза.