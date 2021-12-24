Шнуров рассказал, какой важный вопрос не успел задать Путину

Генеральный продюсер RTVI, известный певец, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что хотел задать важный вопрос президенту России Владимиру Путину о ситуации в российских тюрьмах, но не успел. Традиционная ежегодная пресс-конференция главы государства состоялась сегодня, 23 декабря, и продлилась четыре часа.

Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит. К примеру, за наркотики сидит примерно каждый седьмой человек, и многие из них — потребители, «закладчики» — обычные студенты, молодёжь, а вовсе не наркобароны, в Интернете написал глупость, в магазине что-то стащил, — сказал Шнуров.

Он хотел напомнить Путину, что президент начал свою деятельность с широкой амнистии. По его словам, тогда за 1990-е годы в тюрьмах накопилось много людей. Сейчас, как отметил шоумен, меньше, но «по-прежнему хватает».

После амнистии и рейтинг у вас рос, и уровень преступности только снижался. Может, повторить? — спросил Шнуров, обращаясь к Путину заочно.

Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут.

Глава государства ответил на 55 вопросов. Среди них преобладали темы внутренней и внешней политики. Особое внимание журналисты уделили ситуации на Украине и взаимоотношениям России с Западом. Кроме того, много вопросов касалось социальных проблем населения Российской Федерации.

Путин среди прочего сообщил о подготовке программы финансирования по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда в России.