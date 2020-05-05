Шнуров посвятил стихотворение запрету на продажу спиртного в домах

https://static.news.ru/photo/2ef85cea-8ecb-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение запрету на продажу алкоголя в жилых домах, который 5 мая вступил в силу в России.

Нет, я не скажу, что плохо, что их выгнали взашей. Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей, — написал Шнуров в Instagram.

Певец пошутил, что теперь пьяниц «под грибком в саду» заменят эстеты-наркоманы, от которых не будет пахнуть перегаром.

Как писал NEWS.ru, в Совфеде закон назвали частью кампании за здоровый образ жизни.

С начала режима самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что спиртное не помогает уберечься от коронавируса, а наоборот повышает риск заражения, ослабляя иммунитет.