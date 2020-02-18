Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов уверен, что законопроект о «гаражной амнистии» на самом деле предназначен для сбора налогов с владельцев гаражей.
Об этом он
Не прошло и тридцати лет. Все эти десятки лет владельцы гаражей по факту таковыми не являлись, просто потому что в законодательстве отсутствовали соответствующие понятия, — сказал Шкуматов.
Он выразил опасения, что настоящая цель законопроекта — сбор налогов с владельцев гаражей.
Ведь, как раньше было, нет гаража — нет налогов, — отметил координатор «Общества Синих Ведёрок».
Ранее NEWS.ru писал о том, что 13 февраля проект закона о внесении правок в отдельные законодательные акты РФ для урегулирования вопросов покупки гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, передали в правительство.
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