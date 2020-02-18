https://static.news.ru/photo/11c2a08a-5281-11ea-92ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов уверен, что законопроект о «гаражной амнистии» на самом деле предназначен для сбора налогов с владельцев гаражей.

Об этом он заявил в интервью НСН. Законопроект о «гаражной амнистии», внесённый на рассмотрение в правительство, призван урегулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и гаражи, расположенные на них.

Не прошло и тридцати лет. Все эти десятки лет владельцы гаражей по факту таковыми не являлись, просто потому что в законодательстве отсутствовали соответствующие понятия, — сказал Шкуматов.

Он выразил опасения, что настоящая цель законопроекта — сбор налогов с владельцев гаражей.

Ведь, как раньше было, нет гаража — нет налогов, — отметил координатор «Общества Синих Ведёрок».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 13 февраля проект закона о внесении правок в отдельные законодательные акты РФ для урегулирования вопросов покупки гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, передали в правительство.