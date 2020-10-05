Школы Москвы из-за коронавируса переведут на дистанционное обучение

Школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Кроме столицы на дистанционное обучение уходят школьники Ульяновской области и Сахалина. Точную дату перехода определят главы этих регионов. Об этом
Прогнозировать то, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах, — отметил он.
С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы, которые продлятся две недели. Также Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.
По данным на 5 октября, в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших.
Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.
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