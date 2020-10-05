Школы Москвы из-за коронавируса переведут на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/aba712ea-06ee-11eb-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Кроме столицы на дистанционное обучение уходят школьники Ульяновской области и Сахалина. Точную дату перехода определят главы этих регионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра Виктора Басюка.

Прогнозировать то, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах, — отметил он.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы, которые продлятся две недели. Также Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.

По данным на 5 октября, в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.