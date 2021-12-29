Школьные каникулы могут продлить до 16 января

Каникулы российских школьников могут продлить из-за коронавируса до 16 января, сообщает РИА Новости. Соответствующий запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову направила первый замглавы думского комитета Яна Лантратова. Она предложила ведомству компенсировать пропущенные занятия, чтобы учащиеся не отстали от выполнения норм учебного плана.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно, — отметила депутат в обращении.

Год назад для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции власти Москвы приняли решение продлить на неделю каникулы школьников и учащихся колледжей до 17 января 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться после новогодних каникул. По её словам, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, в том числе будут организованы круглосуточные дежурства.

В течение семи недель показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются. В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, и 76,7% — на другие субъекты РФ, отметила она.