Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС подготовил аналитический доклад «Российское образование в контексте международных индикаторов» (есть в распоряжении редакции). Руководствуясь представленной в нём информацией, NEWS.ru рассказывает о различиях школьных образовательных систем РФ и других стран.
Длительность обучения
Российские дети и подростки проводят за партами меньше времени по сравнению со своими зарубежными сверстниками. Во-первых, в большинстве стран мира в школу принято идти в 5–6 лет, а длительность обучения составляет от 12 до 14 лет. При этом начальное образование в России длится меньше (четыре года против шести лет), а основное (пять лет против четырёх) — дольше, чем за границей.
Разницу можно также заметить и в продолжительности учебного года. Она варьируется от 34 недель в Ирландии до 44 в Мексике. Россия по этому показателю занимает предпоследнее место. В среднем в зарубежных странах учебный год длится 38 недель. То есть российские школьники 5–9-х классов учатся почти на месяц меньше, чем молодые люди за границей. При этом речь идёт именно о часах, проведённых на уроках в классе.
Педагог, член Российской академии образования Борис Бим-Бад в разговоре с NEWS.ru заявил о преимуществе начала учёбы в школе с 5–6 лет, так как дети в этом возрасте лучше обучаются. Они отлично воспринимают информацию посредством наблюдения, игры и взаимодействия со сверстниками. Эксперт рассказал, что в Англии дети с пяти лет начинают посещать школу для малышей. В качестве упражнения для изучения родного языка их просят разными способами рассказать о том, что они видели по дороге домой. Учащиеся также пишут изложения, отметил собеседник.
Во время пребывания за границей я поразился тому, как чётко и коротко школьники излагают свои мысли. Такого можно достичь, только начав изучать родной язык в раннем возрасте и уделяя этому много времени.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, в свою очередь, напомнила, что по способности читать и понимать тексты российские четвероклассники в 2016 году заняли первое место в международном исследовании PIRLS.
А это базовый навык для учёбы в основной и средней школах. Тем, как в школе учат читать и понимать прочитанное, извлекать главное из него, довольны больше четверти российских родителей. Это показал опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», проведённый в начале года среди более 1,6 тысячи родителей из 84 регионов. В младшей школе ребята изучают математику в большем объёме, чем их зарубежные сверстники, что не может не сказываться положительно на уровне их общей подготовки.
При этом она отметила, что одним из преимуществ российского школьного образования является его фундаментальность.
Школьные предметы формируют у детей основы научных представлений. Особенно это касается дисциплин естественно-научного цикла: физики, химии, географии, биологии. Неслучайно российские школьники в последнем исследовании TIMSS-2015, проверяющем математические и естественно-научные знания, заняли места в первой семёрке, — пояснила Духанина.
Предметы
Отличается от международных моделей и распределение учебного времени по предметам. В российских школах значительно больше внимания отводится родному языку и литературе в сравнении со странами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Также в РФ дети чаще посещают уроки физкультуры и технологии, но реже по иностранному языку и искусству. Социальные науки десятилетние российские школьники, в отличие от детей в странах ОЭСР, и вовсе не изучают.
Несколько иная картина наблюдается при сравнении структуры учебных планов, по которым учатся 15-летние. Они существенно больше времени уделяют родному языку и литературе, математике и в особенности — естественным наукам. При этом подростки в российских школах практически не изучают второй иностранный язык и искусство.
В докладе отмечается, что повышенное по сравнению с другими странами внимание, которое уделяется в России естествознанию, математике, русскому языку и литературе, не приводит к высоким результатам 15-летних школьников в международном рейтинге качества образования PISA.
Число людей в классе
В зарубежных странах средний размер класса варьируется широко: от 16 человек в Латвии до 33 в Коста-Рике. Россия по этому показателю находится посредине (20 учащихся). Уровень экономического развития страны на число учеников практически не влияет, отмечают специалисты. При этом размер класса не сказывается и на достижениях детей. Так, первое место по естественно-научной грамотности занимают японские школьники (32), на втором — эстонские (18). При этом Коста-Рика (33) располагается на последнем месте, Словения (19) — на третьем с конца.
В то же время сниженная доля индивидуального внимания, которое уделяется каждому школьнику в больших классах, ощутимо сказывается на результатах слабых учеников.
Говоря о разнице между образованием в России и за рубежом, Борис Бим-Бад отметил, что российские учебные учреждения в большинстве своём одинаковы — как в содержании образования, так и по уровню требований. За границей же школы сами составляют свой учебный план, адаптируя его под особенности детей и учителей конкретного района.
Очень важно, чтобы школы в России начали предоставлять ученикам возможность самостоятельно выбирать предметы, а также уменьшили число заданий, которые дети должны выполнять по образцу. Все зарубежные школы отличаются от наших обилием проектов и разнообразием, — сказал член Российской академии образования.
При этом он назвал педагогическое образование в России очень устаревшим и заявил, что оно нуждается в реформе и учёте передового мирового опыта.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, в свою очередь, считает, что в последнее время российское школьное образование существенно изменилось. В частности, учащимся начали предоставлять пространство для творчества.
Есть общее мнение, что школа в России в большей степени ориентирована на получение теоретических знаний, а не практических умений. Однако в последние годы многое сделано для того, чтобы у ребят была возможность, не теряя фундаментальности образования, участвовать в проектах, исследованиях, конструкторских работах, волонтёрских программах, осваивать первые профессии и получать свидетельства, которые дают возможность устроиться на работу. Эти возможности появляются как в школах, так и в системе дополнительного образования, — заключила Любовь Духанина.
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