Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС подготовил аналитический доклад «Российское образование в контексте международных индикаторов» (есть в распоряжении редакции). Руководствуясь представленной в нём информацией, NEWS.ru рассказывает о различиях школьных образовательных систем РФ и других стран.

Длительность обучения

Российские дети и подростки проводят за партами меньше времени по сравнению со своими зарубежными сверстниками. Во-первых, в большинстве стран мира в школу принято идти в 5–6 лет, а длительность обучения составляет от 12 до 14 лет. При этом начальное образование в России длится меньше (четыре года против шести лет), а основное (пять лет против четырёх) — дольше, чем за границей.

Разницу можно также заметить и в продолжительности учебного года. Она варьируется от 34 недель в Ирландии до 44 в Мексике. Россия по этому показателю занимает предпоследнее место. В среднем в зарубежных странах учебный год длится 38 недель. То есть российские школьники 5–9-х классов учатся почти на месяц меньше, чем молодые люди за границей. При этом речь идёт именно о часах, проведённых на уроках в классе.

Педагог, член Российской академии образования Борис Бим-Бад в разговоре с NEWS.ru заявил о преимуществе начала учёбы в школе с 5–6 лет, так как дети в этом возрасте лучше обучаются. Они отлично воспринимают информацию посредством наблюдения, игры и взаимодействия со сверстниками. Эксперт рассказал, что в Англии дети с пяти лет начинают посещать школу для малышей. В качестве упражнения для изучения родного языка их просят разными способами рассказать о том, что они видели по дороге домой. Учащиеся также пишут изложения, отметил собеседник.

Во время пребывания за границей я поразился тому, как чётко и коротко школьники излагают свои мысли. Такого можно достичь, только начав изучать родной язык в раннем возрасте и уделяя этому много времени. Борис Бим-Бад педагог, член Российской академии образования педагог, член Российской академии образования

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, в свою очередь, напомнила, что по способности читать и понимать тексты российские четвероклассники в 2016 году заняли первое место в международном исследовании PIRLS.

А это базовый навык для учёбы в основной и средней школах. Тем, как в школе учат читать и понимать прочитанное, извлекать главное из него, довольны больше четверти российских родителей. Это показал опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», проведённый в начале года среди более 1,6 тысячи родителей из 84 регионов. В младшей школе ребята изучают математику в большем объёме, чем их зарубежные сверстники, что не может не сказываться положительно на уровне их общей подготовки. Любовь Духанина зампред комитета Госдумы по образованию и науке и координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» зампред комитета Госдумы по образованию и науке и координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям»

При этом она отметила, что одним из преимуществ российского школьного образования является его фундаментальность.

Школьные предметы формируют у детей основы научных представлений. Особенно это касается дисциплин естественно-научного цикла: физики, химии, географии, биологии. Неслучайно российские школьники в последнем исследовании TIMSS-2015, проверяющем математические и естественно-научные знания, заняли места в первой семёрке, — пояснила Духанина.

Предметы

Отличается от международных моделей и распределение учебного времени по предметам. В российских школах значительно больше внимания отводится родному языку и литературе в сравнении со странами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Также в РФ дети чаще посещают уроки физкультуры и технологии, но реже по иностранному языку и искусству. Социальные науки десятилетние российские школьники, в отличие от детей в странах ОЭСР, и вовсе не изучают.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Несколько иная картина наблюдается при сравнении структуры учебных планов, по которым учатся 15-летние. Они существенно больше времени уделяют родному языку и литературе, математике и в особенности — естественным наукам. При этом подростки в российских школах практически не изучают второй иностранный язык и искусство.

В докладе отмечается, что повышенное по сравнению с другими странами внимание, которое уделяется в России естествознанию, математике, русскому языку и литературе, не приводит к высоким результатам 15-летних школьников в международном рейтинге качества образования PISA.

Число людей в классе

В зарубежных странах средний размер класса варьируется широко: от 16 человек в Латвии до 33 в Коста-Рике. Россия по этому показателю находится посредине (20 учащихся). Уровень экономического развития страны на число учеников практически не влияет, отмечают специалисты. При этом размер класса не сказывается и на достижениях детей. Так, первое место по естественно-научной грамотности занимают японские школьники (32), на втором — эстонские (18). При этом Коста-Рика (33) располагается на последнем месте, Словения (19) — на третьем с конца.

В то же время сниженная доля индивидуального внимания, которое уделяется каждому школьнику в больших классах, ощутимо сказывается на результатах слабых учеников.

Говоря о разнице между образованием в России и за рубежом, Борис Бим-Бад отметил, что российские учебные учреждения в большинстве своём одинаковы — как в содержании образования, так и по уровню требований. За границей же школы сами составляют свой учебный план, адаптируя его под особенности детей и учителей конкретного района.

Очень важно, чтобы школы в России начали предоставлять ученикам возможность самостоятельно выбирать предметы, а также уменьшили число заданий, которые дети должны выполнять по образцу. Все зарубежные школы отличаются от наших обилием проектов и разнообразием, — сказал член Российской академии образования.

При этом он назвал педагогическое образование в России очень устаревшим и заявил, что оно нуждается в реформе и учёте передового мирового опыта.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, в свою очередь, считает, что в последнее время российское школьное образование существенно изменилось. В частности, учащимся начали предоставлять пространство для творчества.