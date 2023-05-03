Школьников России познакомят с актуальными профессиями

Фото: Пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В рамках выставки «Лаборатория будущего», которая является главным профориентационным мероприятием при поддержке Фонда гуманитарных проектов, школьники смогут познакомиться с актуальными профессиями, которые в ближайшее время будут обеспечивать суверенитет России. Выставка для учеников 6–11-х классов открылась в апреле 2023 года. Директор фонда Иван Есин отметил, что проект направлен на помощь школьникам найти свое призвание.

Проект «Билет в будущее» ставит свой задачей в том числе помочь школьникам, с одной стороны, распознать свои таланты и склонности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, а с другой, помочь в выборе такого карьерного пути, который станет важнейшим компонентом в развитии как самого школьника, так и российской экономики, — пояснил Есин.

Школьники смогут больше узнать о рынке труда. Выставка-практикум будет включать в себя различные интерактивные элементы, которые помогут учащимся в привычной игровой форме при помощи симулятора и мультимедийных технологий познакомиться с разными профессиями. Ученики средней и старшей школы откроют для себя более 400 профессий. Суммарно интерактивный контент охватывает более 90% рынка России: в Волгограде, в Краснодаре, в Самаре, в Казани, в Челябинске, Перми, в Санкт-Петербурге, в Ставрополе, в Омске, в Уфе, в Новосибирске.

Благодаря интерактивным методикам планируется выявить профессиональные навыки и таланты школьников. За счет проекта учащиеся смогут построить конкретную модель карьерного развития. В выставку также включены видеоматериалы, где демонстрируются достижения каждого региона. Кроме того, школьники смогут познакомиться с разными вузами России. Выставка включает в себя девять профессиональных отраслей.

Фонд гуманитарных проектов ранее выпустил ряд просветительских видеороликов «Россия в деле», которые должны будут опровергнуть мифы о технологической отсталости страны. Создатели проекта планируют бороться с фейками о том, что российская индустрия полностью держится на технологиях СССР.