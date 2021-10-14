Школьников проверят на агрессивность

В Правительстве хотят принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. Комиссия по профилактике правонарушений проведёт социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям. Об этом пишут «Известия».

С учётом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать соответствующие учебно-методические материалы, — уточнили в комиссии.

В комиссии хотят изучить вопрос формирования и развития молодёжных субкультур, а также исследовать причины, которые влияют на радикализацию молодёжи в России. Минобрнауки должно предоставить отчёт о проведённой работе до 15 января 2022 года.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил своё недовольство тем, что детям навязывают пропаганду ЛГБТ через популярных героев. Политик привёл в пример новый выпуск комиксов про супермена, где сын супергероя оказался бисексуалом. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

Издательство DC опубликует в ноябре выпуск, где авторы сделают акцент на личной жизни сына супермена Джонатана Кента.