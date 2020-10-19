Школьников хотят учить борьбе на уроках физкультуры

Министерство просвещения разрабатывает программы по обучению школьников боевому искусству дзюдо и игре регби на уроках физкультуры. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Корнеев в ходе Всероссийского открытого урока на тему: «Спорт — это жизнь».
По его словам, в правительстве делают всё, чтобы физкультура становилась интереснее, а школы внедряли нововведения,
В скором времени у нас выйдут программы, касающиеся внедрения в уроки физкультуры дзюдо и регби. Уже сейчас созданы программы, посвящённые хоккею, шахматам, — поделился он.
Корнеев отметил, что в Минпросвещения занимаются подготовкой учителей по этой дисциплине, приглашают мастеров спорта и повышают квалификацию преподавателей. Кроме того, ведётся работа по модернизации спортивных залов совершенствованию спортинвентаря в образовательных учреждениях.
Ранее NEWS.ru писал, что в России для дистанционных уроков могут ввести единый стандарт. С соответствующим предложением выступили специалисты Института прогрессивного образования.