Школьников хотят учить борьбе на уроках физкультуры

https://static.news.ru/photo/a4193656-1207-11eb-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство просвещения разрабатывает программы по обучению школьников боевому искусству дзюдо и игре регби на уроках физкультуры. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Корнеев в ходе Всероссийского открытого урока на тему: «Спорт — это жизнь».

По его словам, в правительстве делают всё, чтобы физкультура становилась интереснее, а школы внедряли нововведения, передаёт ТАСС.

В скором времени у нас выйдут программы, касающиеся внедрения в уроки физкультуры дзюдо и регби. Уже сейчас созданы программы, посвящённые хоккею, шахматам, — поделился он.

Корнеев отметил, что в Минпросвещения занимаются подготовкой учителей по этой дисциплине, приглашают мастеров спорта и повышают квалификацию преподавателей. Кроме того, ведётся работа по модернизации спортивных залов совершенствованию спортинвентаря в образовательных учреждениях.

Ранее NEWS.ru писал, что в России для дистанционных уроков могут ввести единый стандарт. С соответствующим предложением выступили специалисты Института прогрессивного образования.