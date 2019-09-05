https://static.news.ru/photo/1dcb5f28-cfca-11e9-9e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международный аэропорт Шереметьево получил премию ACI Airport Service Quality Awards. Он стал лучшим в номинации «Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в категории более 40 млн пассажиров в год» по итогам 2018 года.

Премия ASQ представляет собой наивысшую оценку качества обслуживания для операторов аэропортов во всём мире. Аэропорты отдают себе отчёт в том, что обеспечение высококлассного сервиса для пассажиров является важным бизнес-инструментом в условиях усиливающейся конкуренции, — отметила гендиректор ACI World Анджела Гиттенс.

Аэропорт Шереметьево шестой год подряд возглавляет рейтинг лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания, но победителем стал впервые. Также в 2018 году он вошёл в топ-лист лучших воздушных гаваней мира — ACI Director General’s Roll of Excellence.

Этот российский аэропорт входит в ТОП-10 хабов Европы. По итогам 2018 года он обслужил 45 млн 836 тысяч пассажиров.

Ранее News.ru сообщал, что Шереметьево объявило конкурс на услуги по отлову птиц в пассажирских терминалах. С сентября 2019 года по сентябрь 2022-го воздушная гавань готова потратить на отлов птиц 2,37 млн рублей. Специалисты по отлову должны иметь допуск к работе на высоте более трёх метров, а также обслуживать заявки в течение суток и соблюдать «нормы гуманности» при удалении пернатых.