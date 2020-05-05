Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещённых» блюдах для первых лиц

https://static.news.ru/photo/fc9fb0b4-8e74-11ea-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Список запрещённых для первого лица государства продуктов зависит от его личных предпочтений, единого реестра не существует. Об этом рассказал кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин.

По его словам, никогда главе государства не подадут на стол блюда, которые он терпеть не может.

Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в своё время — я его ещё застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, — заявил Галкин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Борису Ельцину не подавали морские деликатесы, он их не любил, хотя и был всеядным. Морепродукты не любила и Раиса Горбачёва, а её муж мог их попробовать в зарубежной командировке, но конкретное блюдо заранее обговаривалось.

Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами, — отметил шеф-повар.

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