Шаверму больше не кручу, готовлю салат из тех же ингредиентов: вкуснятина с чесночным соусом

Шаверму больше не кручу, готовлю салат из тех же ингредиентов: вкуснятина с чесночным соусом

Шаверму больше не кручу, готовлю салат из тех же ингредиентов. Эта вкуснятина с чесночным соусом покорила всех членов семьи. Это блюдо станет прекрасным решением для быстрого ужина или дружеской вечеринки.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш, 300 г куриного филе, 300 г пекинской капусты, 2 свежих огурца, 2 помидора, красная луковица, 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Лаваш нарежьте небольшими квадратами и подсушите в духовке при 180 °C 5–7 минут до хруста. Курицу нарежьте соломкой и обжарьте со специями до готовности. Овощи нарежьте: капусту тонко нашинкуйте, огурцы и помидоры — соломкой, лук — полукольцами. Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок. В большой салатнице соедините все ингредиенты, заправьте соусом и перемешайте.

Вкус этого салата — идеальное сочетание хрустящего лаваша, нежной курицы, сочных овощей и пикантного чесночного соуса. Пекинская капуста дает свежесть, огурцы и помидоры — сочность, а майонезно-сметанная заправка объединяет все компоненты, создавая тот самый узнаваемый вкус шавермы.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени.