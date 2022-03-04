Совфед одобрил закон о мерах против иностранцев, нарушающих права россиян

4 марта Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России могут быть введены ответные санкции в отношении тех иностранных граждан, которые нарушают права россиян, сообщает РИА Новости. В соответствии с документом, предусматривается запрет на въезд таких лиц на территорию РФ, а также арест их финансовых и других активов. Кроме того, им будет запрещено осуществлять сделки с собственностью и инвестициями.

Согласно новому закону, предусматривается запрет на распоряжение имуществом, приостановка полномочий иностранных граждан в советах директоров, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также приостановка деятельности юридических лиц на территории РФ, находящихся под контролем иностранцев.

4 марта в Совете Федерации одобрили пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за распространение ложной информации о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.