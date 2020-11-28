Сестра Бузовой вернулась домой после перенесённого инсульта

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой 32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова вернулась домой после госпитализации с инсультом. Её муж Константин ради этого события украсил комнату множеством воздушных шаров, подарил ей огромный букет цветов и сумку из новой коллекции одного из брендов.
Как же хорошо дома, — подписала Анна фото в Instagram.
На снимке видно, что всё пространство комнаты заполнено белыми и розовыми шарами. В сторис она также продемонстрировала все подарки, которые ей подарили близкие и родные люди к возвращению.
Поклонники пожелали Анне побыстрее поправляться, но некоторые не одобрили такое количество воздушных шаров, которые наносят много вреда окружающей среде,
Как писал NEWS.ru, Анна Бузова