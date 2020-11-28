Сестра Бузовой вернулась домой после перенесённого инсульта

https://static.news.ru/photo/fd0c5724-3238-11eb-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой 32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова вернулась домой после госпитализации с инсультом. Её муж Константин ради этого события украсил комнату множеством воздушных шаров, подарил ей огромный букет цветов и сумку из новой коллекции одного из брендов.

Как же хорошо дома, — подписала Анна фото в Instagram.

На снимке видно, что всё пространство комнаты заполнено белыми и розовыми шарами. В сторис она также продемонстрировала все подарки, которые ей подарили близкие и родные люди к возвращению.

Поклонники пожелали Анне побыстрее поправляться, но некоторые не одобрили такое количество воздушных шаров, которые наносят много вреда окружающей среде, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, Анна Бузова рассказала о своём состоянии в момент инсульта. Она подчеркнула, что медицинская помощь была оказана очень быстро. «Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь — мычишь и ревёшь от безысходности», — поделилась она с подписчиками. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призналась, что для неё было очень важно проявленное к ней внимание в дни болезни.