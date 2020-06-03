Сервис Zoom будет сотрудничать с силовиками

https://static.news.ru/photo/4cfa12d2-a592-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Глава компании Zoom Эрик Юань рассказал о планах развития сервиса. По его словам, организация намерена сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами разных стран.

Системой видеозвонков могут пользоваться преступники, уверен он. Поэтому система сквозного шифрования будет работать только для платных аккаунтов, доступ к сообщениям остальных смогут получить третьи лица, передаёт Bloomberg.

Мы наверняка не будем предоставлять такой сервис (сквозного шифрования трафика. — NEWS.ru) бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей, — сказал он.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство просвещения намерено создать российский аналог популярных зарубежных приложений для видеоконференций. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Основой конкурентоспособности, по его словам, должна стать безупречная сохранность персональных данных.