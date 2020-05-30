Сервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции запустят в июне

https://static.news.ru/photo/49234270-a301-11ea-a711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видеосервис с доступом по закрытой ссылке для участников обсуждения планируется запустить на сайте мэра Москвы в конце июня. При помощи данного сервиса жители столицы смогут обжаловать штрафы, выписанные им за нарушение режима самоизоляции.

Уточняется, что живой разговор в онлайн-формате поможет в сложных случаях, когда гражданин хочет предоставить дополнительные свидетельства в свою защиту, не приезжая при этом ни в какие учреждения лично.

Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи, — цитирует начальника Главконтроля Евгения Данчикова ТАСС.

В целях соблюдения конфиденциальности и безопасности персональных данных ссылку на видеоконференцию можно получить только в личном кабинете на портале mos.ru .

Сейчас сервис тестируется специалистами. Уточняется, что в случае, если у гражданина есть на руках документальные доказательства своей правоты (справки из больницы и так далее), очное обсуждение проводить не нужно.

Подтвердим и аннулируем такой штраф, такая практика в Москве уже реализована, — пообещал представитель Главконтроля.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Москвы аннулировали часть штрафов за нарушение режима самоизоляции супругам, которые утверждали, что выходили из квартиры только на балкон. Так как их дом находится на границе Москвы и Подмосковья, то с телефонов периодически поступала информация о пересечении ими границы города.