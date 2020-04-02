Совфед одобрил закон о продаже рецептурных лекарств дистанционно

https://static.news.ru/photo/e68cd3ca-74e2-11ea-bac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий дистанционно продавать в РФ рецептурные лекарства в условиях чрезвычайной ситуации.

Закон, принятый Госдумой 1 апреля наделил правительство правом установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Эта мера будет действовать в условиях режима Чрезвычайной ситуации (ЧС) и при возникновении угрозы распространения заболевания, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.