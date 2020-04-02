Совфед одобрил закон о продаже рецептурных лекарств дистанционно

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий дистанционно продавать в РФ рецептурные лекарства в условиях чрезвычайной ситуации.
Закон, принятый Госдумой 1 апреля наделил правительство правом установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Эта мера будет действовать в условиях режима Чрезвычайной ситуации (ЧС) и при возникновении угрозы распространения заболевания,
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.
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