https://static.news.ru/photo/3629cf0c-53b2-11ea-ae5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

По данным ФСИН, в российских колониях трудятся лишь 40% заключённых. Чтобы привлечь к труду большее количество осуждённых и увеличить прибыль от их производства, сенаторы предложили закупать продукцию арестантов без конкурсных процедур. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Предлагаемое изменение позволит увеличить количество трудоустроенных осуждённых в год при пессимистическом прогнозе на 720 человек, при оптимистическом — на 3320 человек, — сообщил «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

В настоящее время количество трудящихся осуждённых составляет 170 тыс. человек, количество незанятых — 254 тыс. человек. По мнению сенаторов, социально-экономический эффект при увеличении объёма заказов на продукцию, производимую заключёнными, за год должен составить не менее 85 млн рублей. Из них 60 млн рублей могли бы пойти на выплаты потерпевшим от преступлений, а 12 млн рублей — в виде налога на доходы физических лиц в региональные и муниципальные бюджеты.

Как писал NEWS.ru, экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии за получение взятки, рассказал, что будет учиться там на портного, хотя сам хотел бы овладеть специальностью электрика или повара. О своих трудовых предпочтениях бывший борец с коррупцией по видеосвязи рассказал адвокатам в перерыве заседания Второго кассационного суда в Москве, на котором рассматривалась законность его приговора.