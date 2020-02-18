https://static.news.ru/photo/44dda1a8-525a-11ea-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии за получение взятки, рассказал, что будет учиться там на портного, хотя сам хотел бы овладеть специальностью электрика или повара.

Идёт согласование, чтобы из меня сделать швею. У меня, правда, аллергия жуткая. Сейчас буду подавать заявление, чтобы на электромонтажника выучиться. Я бы хотел на повара, но меня не пускают: боятся, что я растолстею. Ещё есть кочегар, но там пока закрыто — нет приёма, — цитирует «Интерфакс» Захарченко.

О своих трудовых предпочтениях бывший борец с коррупцией по видеосвязи рассказал адвокатам в перерыве заседания Второго кассационного суда в Москве, на котором рассматривалась законность его приговора.

Как писал NEWS.ru, Второй кассационный суд признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, которого осудили на 12,5 лет колонии.

Захарченко был осуждён 10 июня 2019 года на 13 лет колонии строгого режима, его оштрафовали на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствованию правосудию. Позже апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 лет.