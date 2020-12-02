Сенатор предложил сделать 31 декабря постоянным выходным днём

https://static.news.ru/photo/654e599c-3480-11eb-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совфеда, предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе.

Он напомнил, что данную идею поддерживают 85% россиян. Применительно к 2020 году это добавит праздничного настроения в условиях пандемии коронавируса.

Сенатор добавил, что законодатели предлагали наделить кабмин обязанностью учитывать позицию большинства россиян в данном вопросе с учётом сохранения общего числа нерабочих дней в году. Он выразил удивление тем, что правительство не воспользовалось этим правом в текущем году, сообщает «Москва 24».

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что регионы и предприятия могут самостоятельно принимать решения касательно 31 декабря. Первыми объявили этот день нерабочим власти Белгородской области.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос о 31 декабря в очередной раз подняли в Общественной палате. Её член Султан Хамзаев, который также возглавляет «Трезвую Россию», обратился к главам регионов, предложив им сделать подарок народу, объявив последний день года выходным.