Семьям погибших в крушении L-410 выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в результате крушения самолёта L-410 10 октября в Татарстане получат по 1 млн рублей. Пострадавшим же выплатят по 400 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте президента Татарстана.

Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата в 400 тысяч рублей положена тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью. Отмечается, что власти республики готовы организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

Самолёт разбился 10 октября. На его борту находились 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и двое пилотов. Данные о погибших разнятся. В МЧС утверждают, что жертвами катастрофы стали 15 человек, в Минздраве республики говорят о 16 погибших.

Выживших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. Согласно предварительным версиям, самолёт мог упасть из-за перегруза, ошибки пилотов или технической неисправности.

11 октября в республике объявлено днём траура.