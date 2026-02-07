Семья захвалила меня за этот рецепт: драники с ветчиной, сыром и зеленью

Семья захвалила меня за этот рецепт: драники с ветчиной, сыром и зеленью

Семья захвалила меня за этот рецепт! Эти драники улетают со сковороды моментально — румяные, ароматные и очень сытные. Стоит приготовить один раз, и домашние будут просить снова и снова. Драники с ветчиной и сыром получаются особенно вкусными: тянущийся сыр, сочная начинка и хрустящая корочка делают их идеальными для ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты: картофель — 6 шт., лук репчатый — 1 шт., ветчина или любые колбасные изделия — 200 г, твердый сыр — 200 г, яйца — 2 шт., укроп, мука — 4 ст. л., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: картофель, лук, ветчину и сыр натирают на крупной терке, добавляют яйца, муку и мелко нарезанный укроп, солят и перчат, хорошо перемешивают. Массу выкладывают ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом, формируя лепешки, и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом из 100 г сыра. Жарим гору сырных палочек: к супам и любым напиткам. Вкусные и быстрые хрустяшки.