https://static.news.ru/photo/be654026-1c31-11ea-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anastasia Eshchenko/facebook.com/Global Look Press

Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко считает, что защита историка Олега Соколова добивается признания его невменяемым, чтобы избежать наказания.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы мамы погибшей девушки Галины Ещенко.

Мне кажется, что действия защиты Соколова направлены на то, чтобы он был признан невменяемым или на переквалификацию его действий на статью «Убийство, совершённое в состоянии аффекта», которая предусматривает не более трёх лет колонии, — цитирует Бакшееву «Интерфакс».

Также она полагает, что если Соколов будет признан вменяемым, то защита будет добиваться снисхождения в суде присяжных. А это, в свою очередь, сделает невозможным назначение максимального наказания.

Кроме того, потерпевшая сторона утверждает, что до настоящего времени защита историка не приносила извинений за содеянное. Хотя адвокат Соколова сообщил, что его подзащитный намерен выплатить семье погибшей денежные средства.

Как ранее писал NEWS.ru, Дарья Анисович, бывшая студентка доцента СПбГУ Олега Соколова, рассказала о домогательствах с его стороны во время одной из реконструкций. Девушке пришлось общаться с сыщиками в связи с кровавым убийством любовницы и аспирантки Соколова Анастасии Ещенко.