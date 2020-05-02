Семь лабораторий в РФ могут подтвердить COVID-19 без Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/53dbbdb2-8c3d-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России семь лабораторий могут выявить наличие коронавируса у пациента без подтверждения Роспотребнадзора.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, которое частично было показано в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что процент точных результатов у этих лабораторий — от 92 до 98, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений, потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию, сообщал Роспотребнадзор.