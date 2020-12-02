Сексологи: пандемия COVID-19 «развела» супругов по разным спальням

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Последнее время всё всё чаще супруги начинают спать раздельно — в разных комнатах, например. Они хотят предоставить друг другу личное пространство, а также сохранить страсть в отношениях. Но по словам психолога-сексолога Анны Котеневой, ситуация обстоит иначе.

Её опыт показывает, что граждане, наоборот, начинают замечать проблемы не только с сексуальным влечением, но и с простым общением при подобной сепарации в семье. Если раньше сложности с либидо в паре начинались в зрелом возрасте, то теперь явление «молодеет»: с подобными запросами к специалистам начинают обращаться уже с 28 лет, пишет «Ридус». Кроме того, по мнению экспертов, раздельный сон — следствие пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Сейчас об этом так активно заговорили, на мой взгляд, потому что люди неосознанно стремятся держаться друг от друга на расстоянии. Люди напуганы ситуацией неопределённости, вызванной пандемией, в которой мы живём уже год. Она заставила нас несколько иначе взаимодействовать друг с другом. Вот и партнёрское взаимодействие также стало меняться, — считает Котенева.

Раздельные спальни супругов популярны в Азии, откуда мода перекочевала в РФ. Но, считает сексолог, в РФ свои особенности, и их нужно учесть. На Востоке и в южных государствах из-за жаркого климата привыкли держать дистанцию. Россиянам в зимнее время при центральном отоплении бывает холодно. Также с возрастом у людей начинаются разные заболевания, меняется гормональный фон. Тогда, возможно, лучше разойтись по разным комнатам.

Россия до сих пор держит пальму первенства в мире по уровню разводов — ими заканчиваются до 60% всех заключённых браков. Основные причины кризиса института семьи — феминизация женщин и слишком лёгкое отношение к брачному союзу представителей обоих полов, полагают эксперты. Вместе с тем количество разводов увеличивается в осенне-зимний период, свидетельствуют данные Росстата. Психологи подтверждают эту тенденцию: многие решаются на расторжение союза, когда на улице холодно и сыро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители РФ в последнее время стали реже импульсивно вступать в брак по любви с первого взгляда, считает семейный психолог-консультант Наталья Панфилова. Она также добавила, что средний возраст оформления отношений поднялся до 30 лет. И ситуации, когда женщины выходят замуж после 30, перестают быть чем-то редким и необычным.