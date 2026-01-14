Секрет идеальной утки: сначала кожей на сковороде, потом — в духовку. Финал — шикарный соус для пикантности

Богатый, насыщенный вкус утиного мяса с ароматом тимьяна и чеснока находит идеальный противовес в кисло-сладком, освежающем брусничном соусе. Этот дуэт — классика высокой кухни, которую теперь легко повторить дома.

Утиные грудки (2 шт.) очищаю от лишнего подкожного жира, оставляя слой около 5 мм. Удаляю все пленки. Кожу просушиваю бумажным полотенцем и делаю на ней частые неглубокие надрезы сеточкой, не задевая мясо. Это поможет вытопить жир. Натираю грудки солью и перцем со всех сторон.

Выкладываю грудки кожей вниз на сковороду с толстым дном. Ставлю на средний огонь. Когда жир начнет вытапливаться, добавляю в сковороду пару веточек тимьяна и розмарина, 2–3 раздавленных зубчика чеснока в кожуре. Жарю 5–7 минут, пока кожа не станет золотисто-коричневой и хрустящей.

Переворачиваю грудки мясом вниз. Добавляю в сковороду 20 г сливочного масла и, наклоняя ее, ложкой поливаю мясо образующимся маслом с травами (бастирую) 2–3 минуты. Снимаю с огня.

Заворачиваю каждую грудку в фольгу конвертиком вместе с ароматным маслом и травами из сковороды. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут. Затем достаю, даю отдохнуть в фольге еще 5–7 минут — так соки равномерно распределятся.

Разворачиваю, нарезаю грудку наискосок тонкими ломтиками. Поливаю готовым брусничным соусом или вареньем, слегка разведенным на сковороде с парой ложек воды или бульона после утки.

