Секрет хрустящего кляра для минтая! Обалденная рыбка, вкуснее чем у повара! Рыба в хрустящем кляре — это всегда беспроигрышный вариант. Аппетитная золотистая корочка, нежное филе внутри и простой состав. Блюдо подойдёт и для обеда, и для ужина. А кляр получается пышным и хрустящим без разрыхлителя.

Ингредиенты

Филе минтая — 700 г

Мука — 3 ст. л.

Крахмал — 2 ст. л.

Молоко — 200 мл

Белки — 2 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло для жарки — по необходимости

Приготовление

Взбейте яичные белки с небольшой щепоткой соли до пены. В отдельной миске смешайте молоко, муку, крахмал и перец. Добавьте взбитые белки в массу, аккуратно перемешайте. Нарежьте рыбу порционно, посолите и поперчите на свой вкус. По желанию сбрызните рыбу небольшим количеством лимонным соком. Поочередно окунайте кусочки в кляр и жарьте в масле до румяности.

Ранее мы готовили рыбку с карамелизованным луком под соусом. Если минтай, то только так!