Секрет хрустящего кляра для минтая! Обалденная рыбка, вкуснее чем у повара! Рыба в хрустящем кляре — это всегда беспроигрышный вариант. Аппетитная золотистая корочка, нежное филе внутри и простой состав. Блюдо подойдёт и для обеда, и для ужина. А кляр получается пышным и хрустящим без разрыхлителя.
Ингредиенты
- Филе минтая — 700 г
- Мука — 3 ст. л.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Молоко — 200 мл
- Белки — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло для жарки — по необходимости
Приготовление
- Взбейте яичные белки с небольшой щепоткой соли до пены. В отдельной миске смешайте молоко, муку, крахмал и перец. Добавьте взбитые белки в массу, аккуратно перемешайте.
- Нарежьте рыбу порционно, посолите и поперчите на свой вкус. По желанию сбрызните рыбу небольшим количеством лимонным соком. Поочередно окунайте кусочки в кляр и жарьте в масле до румяности.
Ранее мы готовили рыбку с карамелизованным луком под соусом. Если минтай, то только так!