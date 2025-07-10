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10 июля 2025 в 06:45

Секрет хрустящего кляра для минтая! Обалденная рыбка, вкуснее чем у повара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет хрустящего кляра для минтая! Обалденная рыбка, вкуснее чем у повара! Рыба в хрустящем кляре — это всегда беспроигрышный вариант. Аппетитная золотистая корочка, нежное филе внутри и простой состав. Блюдо подойдёт и для обеда, и для ужина. А кляр получается пышным и хрустящим без разрыхлителя.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 700 г
  • Мука — 3 ст. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Молоко — 200 мл
  • Белки — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло для жарки — по необходимости

Приготовление

  1. Взбейте яичные белки с небольшой щепоткой соли до пены. В отдельной миске смешайте молоко, муку, крахмал и перец. Добавьте взбитые белки в массу, аккуратно перемешайте.
  2. Нарежьте рыбу порционно, посолите и поперчите на свой вкус. По желанию сбрызните рыбу небольшим количеством лимонным соком. Поочередно окунайте кусочки в кляр и жарьте в масле до румяности.

Ранее мы готовили рыбку с карамелизованным луком под соусом. Если минтай, то только так!

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обеды
ужины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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