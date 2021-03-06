Сделавшая предложение Путину девушка рассказала, как изменилась её жизнь

https://static.news.ru/photo/c56111c8-7f3d-11eb-bfab-96000091f725_660.jpg Фото: Юлия Шилова/vk.com

Жительница Иванова Юлия Шилова, которая передала президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Иваново две свои фотографии с номером телефона и краткой информацией, рассказала журналистам телеканала «Россия 1», как изменилась её жизнь после этого поступка.

Он, к сожалению, мне не перезвонил, — заявила девушка.

Она призналась, что после обращения к Путину у неё появилось много поклонников, но никто из мужчин не смог покорить её сердце. Шилова работает актрисой в детском театре.

Президент России приезжал в Иваново в марте 2020 года. Шилова в записке попросила главу государства взять её замуж. Она подчеркнула, что у неё нет детей и материальных проблем. Позже Путин заявил, что девушка прославится на всё страну, а Шилова в беседе с журналистами назвала президента «волевым, целеустремлённым и сильным».

Как писал NEWS.ru, певица Лолита Милявская описала идеального мужчину. По её мнению, у него должен быть нос телеведущего Ивана Урганта, а глаза президента Путина. Артистка отметила, что взгляд главы государства «колкий и с прищуром», от такого взгляда «сразу раздеваешься».