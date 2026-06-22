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22 июня 2026 в 06:14

Сделал эту пиццу с прошутто и руколой на ужин — со стола расхватали, даже не разрезая

Фото: D-NEWS.ru
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Я прошел долгий путь, чтобы найти ту самую пиццу. И вот она — с толстыми бортами, нежной прошутто и горьковатой руколой.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 320 г, вода — 200 мл, дрожжи — 5 г, масло оливковое — 5 мл, соль — 1 ч. л., томаты в собственном соку — 200 г, чеснок — 1 зубчик, сахар-песок — 0,5 ч. л., базилик сушеный — 1 щепотка, масло оливковое — 1 ст. л., сыр моцарелла — 200 г, прошутто — 100 г, сыр пармезан — 25 г, рукола — 25 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я растворяю дрожжи в ледяной воде — это главный секрет упругого теста. Смешиваю муку с солью, делаю углубление, вливаю дрожжи и оливковое масло, мешаю 15 минут до упругости. Самое сложное — ждать: тесто проводит в холодильнике сначала сутки, потом еще 6 часов после деления на шары.

Тем временем готовлю соус: тру томаты на терке, обжариваю с чесноком и базиликом пару минут, остужаю.

Духовку разгоняю до максимума с конвекцией, а противень ставлю вверх дном. Руками растягиваю тесто до 30 см — центр тонкий, края толстые. Выкладываю соус, моцареллу, отправляю в печь. Готовую пиццу посыпаю пармезаном, руколой и ломтиками прошутто. Прямо с пылу с жару — и наслаждение обеспечено.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Особенно удались борты: толстые, хрустящие снаружи и мягкие внутри, как у настоящей пиццы из дровяной печи. Секрет в том, чтобы дать тесту отдохнуть минимум 12 часов в холодильнике. Если останется на завтра, разогревайте на сухой сковороде — микроволновка убьет всю текстуру.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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