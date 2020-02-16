https://static.news.ru/photo/0c6a567c-509d-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин похвалил снятую журналистом и блогером Юрием Дудём документальную ленту о ВИЧ-инфицированных в России. Чиновник отметил, что Дудь «снял нужный фильм» и пообещал, что Счётная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи людям с ВИЧ-инфекцией.

Кудрин написал об этом в Twitter. Чиновник напомнил, что в 2018 году от СПИДа в России умерло 37 тысяч человек, или по 100 человек в среднем за сутки. Глава Счётной палаты в свете этой статистики назвал ВИЧ гораздо более реальной угрозой для страны, чем коронавирус COVID-2019.

Дудь ранее заявил, что его документальный фильм поднимает проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить. Журналист признался, что в процессе съёмок он осознал, что проблема ВИЧ в России это не распространение заболевания, а дискриминация больных людей. Между тем бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что эпидемии ВИЧ-инфекции в России нет, передавал NEWS.ru.