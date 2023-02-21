Считавшийся мертвым оппозиционер из Чечни опубликовал новое видео Чеченский оппозиционер Абдурахманов, считавшийся убитым, опубликовал на YouTube новый видеоролик

Фото: ABU-SADDAM SHISHANI/youtube

Тумсо Абдурахманов

В ночь на 21 февраля чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов, считавшийся убитым, опубликовал первое за три месяца видео под названием «Возвращение» на своем YouTube-канале. До этого о том, что Абдурахманов жив сообщали шведские правозащитники, хотя в декабре появилась информация о том, что он был убит в Швеции.

Хорошая новость заключается в том, что, имея очень влиятельных врагов, обладающих неограниченными ресурсами — властью, деньгами, всем необходимым для осуществления своих угроз, простой человек как минимум на протяжении четырех лет оставаться живым, — заявил в новом видео Абдурахманов.

Абдурахманов сообщил, что возобновляет деятельность на своем канале. Также он показал фото двух наемников, которые должны были с ним расправиться, но теперь отбывают сроки в европейских тюрьмах. Один из киллеров, по его словам, должен был нанести ему удары молотком.

Ранее сообщалось, что в мюнхенском суде велось разбирательство против одного из наемников, планировавшего убийство брата Абдурахманова. Сам противник Кадырова с октября 2021 года имеет статус политического беженца в Швеции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Он пояснил, что эта идея появилась у него под впечатлением от успехов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.